Пандемія: ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок

Підкреслюється, що в громадських місцях, де можуть виникнути вогнища поширення коронавірусу, ВООЗ радить носити “немедичні маски як всередині приміщень, таких, як магазини, спільні робочі місця і школи, так і поза приміщеннями, де неможливо фізичне дистанціювання не менше ніж в один метр”. Крім того, організація рекомендує носити маску завжди, незалежно від можливостей для дотримання необхідної дистанції, в приміщеннях, де відсутнє належне провітрювання.

Ця рекомендація поширюється як на дорослих, так і на дітей 12 років і старше. Дітям до п’яти років носіння масок не рекомендоване, а для вікової категорії від 6 до 11 років рішення про те, надягати маску чи ні, приймається з урахуванням конкретної обстановки в сфері передачі коронавірусу в даній місцевості, а також вміння дитини правильно використовувати маску, і від можливості забезпечити нагляд з боку дорослих, пояснили в ВООЗ.

Нагадаємо, що раніше ВООЗ назвала кількість населення світу, яку потрібно вакцинувати — щоб зупинити COVID-19.