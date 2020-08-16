Пандемія: у Марокко новий антирекорд інфікувань COVID-19

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Принаймні 1 776 випадків зараження новим коронавірусом виявлено за добу у Марокко, загальна кількість інфікованих досягла 41 017. Про це повідомило в суботу ввечері міністерство охорони здоров’я, пише УНН.

З 2 березня, коли в королівстві був зафіксований перший випадок зараження, через коронавірус померли 632 людини, одужали 28 566 пацієнтів. Тести на вірус у 1 542 217 осіб дали негативний результат.

За даними Міністерства охорони здоров’я, середній показник смертності в країні продовжує перебувати на порівняно низькому рівні — менше 2%. За останні 24 години в Марокко вилікувалися 922 людини, помер 21 пацієнт.

Найбільша кількість інфікованих (28,10%) зареєстрована в регіоні Касабланка-Сеттат. За ним слідує північний регіон Танжер-Тетуан-Ель-Хосейма (20,22%), на третьому місці розташувався регіон Марракеш-Сафі (15,98%). Четверту позицію займає регіон Фес-Мекнес (15,31%), на п’ятому місці знаходиться столичний регіон Рабат-Сале-Кенітра (9,17%).

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— Ministère-Santé-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) August 15, 2020

6 серпня уряд Марокко в п’ятий раз продовжив дію режиму надзвичайного санітарного стану, введеного 20 березня для протидії поширенню коронавірусу. На цій раз — до 10 вересня. Як пояснили в кабміні, “як і на попередніх етапах, всі профілактичні заходи і заходи щодо покарання, прийняті в рамках режиму надзвичайного санітарного стану, залишаться в силі і будуть у разі необхідності скориговані”. Режим санітарного НП, за словами влади, “являє собою правову основу для прийняття всіх необхідних заходів для боротьби з будь-яким негативним розвитком пандемії”.

Влада Марокко ухвалила рішення закрити з 27 липня в’їзди і виїзди з восьми міст країни в зв’язку зі значним зростанням кількості інфікованих. Йдеться про такі міста, як Беррашід, Касабланка, Марракеш, Мекнес, Сеттат, Танжер, Тетуан і Фес. У той же час МВС і МОЗ пояснили, що зазначена заборона не торкнеться “осіб, яким необхідна невідкладна медична допомога, і осіб, які працюють в державному і приватному секторах, яким роботодавець видасть документи про відрядження, а місцева влада — спеціальний дозвіл на поїздки”.

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