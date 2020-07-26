Пандемія: у Марокко повністю закривають доступ до 8 міст, через повторний спалах COVID-19

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Влада Марокко ухвалила рішення закрити, починаючи з 27 липня, в’їзди і виїзди з восьми міст країни в зв’язку зі значним зростанням числа інфікованих коронавірусом нового типу. Про це йдеться в обнародуваній 26 липня спільній заяві міністерства внутрішніх справ і міністерства охорони здоров’я, передає УНН.

“Беручи до уваги значне збільшення в останні дні випадків зараження COVID-19 в декількох префектурах і провінціях, виходячи з висновків щоденного моніторингу та періодичної оцінки епідеміологічної ситуації в країні, в рамках посилення заходів боротьби з поширенням пандемії було прийнято рішення заборонити з 27 липня поїздки в міста Беррашід, Касабланка, Марракеш, Мекнес, Сеттат, Танжер, Тетуан і Фес, а також виїзди з них”, — наголошується в документі.

У той же час МВС і МОЗ пояснили, що зазначена заборона не торкнеться “осіб, яким необхідна невідкладна медична допомога, і осіб, які працюють в державному і приватному секторах, яким роботодавець видасть документи про відрядження, а місцева влада — спеціальний дозвіл на поїздки”.

Крім того, заборона на в’їзди і виїзди з восьми міст не пошириться на перевезення товарів та найбільш важливих продуктів, які будуть здійснюватися в звичайних умовах для забезпечення повсякденних потреб громадян.

МВС і МОЗ зазначили, що “заборона введена у зв’язку з недотриманням більшістю громадян профілактичних заходів, включаючи соціальну дистанцію, носіння захисних масок, використання дезінфікуючих засобів, не дивлячись на їх наявність у великих кількостях на ринку, що призвело до поширення інфекції і зростання підтверджених випадків зараження”.

“Перед обличчям ситуації, що склалася, органи державної влади закликають громадян суворо дотримуватися цих заходів під загрозою жорстких покарань відповідно до закону”, — наголошується в спільному комюніке двох міністерств.

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— Ministère-Santé-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) July 26, 2020

Довідка: згідно з офіційними даними, загальна кількість інфікованих новим коронавірусом у Марокко до вечора 26 липня перевищила 20 тис. З 2 березня, коли в королівстві був зафіксований перший випадок зараження, від наслідків коронавірусу померли 313 осіб, видужали більше 16,4 тис.

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