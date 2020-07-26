Пандемия: в Марокко полностью закрывают доступ в 8 городов, из-за повторной вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Власти Марокко приняли решение закрыть, начиная с 27 июля, въезды и выезды из восьми городов страны в связи со значительным ростом числа заразившихся коронавирусом нового типа. Об этом говорится в обнародованном 26 июля совместном заявлении министерства внутренних дел и министерства здравоохранения, передает УНН.
“Принимая во внимание значительное увеличение в последние дни случаев заражения COVID-19 в нескольких префектурах и провинциях, исходя из выводов ежедневного мониторинга и периодической оценки эпидемиологической ситуации в стране, в рамках усиления мер борьбы с распространением пандемии было принято решение запретить с 27 июля поездки в города Беррашид, Касабланка, Марракеш, Мекнес, Сеттат, Танжер, Тетуан и Фес, а также выезды из них”, — отмечается в документе.
В то же время МВД и Минздрав пояснили, что указанный запрет не коснется “лиц, которым необходима неотложная медицинская помощь, и лиц, работающих в государственном и частном секторах, которым работодатель выдаст командировочные документы, а местные власти — специальное разрешение на поездки”.
Кроме того, запрет на въезды и выезды из восьми городов не распространится на перевозки товаров и наиболее важных продуктов, которые будут осуществляться в обычных условиях для обеспечения повседневных потребностей граждан.
МВД и Минздрав отметили, что “запрет введен в связи с несоблюдением большинством граждан профилактических мер, включая социальную дистанцию, ношение защитных масок, использование дезинфицирующих средств, несмотря на их наличие в больших количествах на рынке, что привело к распространению инфекции и росту подтвержденных случаев заражения”.
“Перед лицом сложившейся ситуации, органы государственной власти призывают граждан строго соблюдать эти меры под угрозой жестких наказаний в соответствии с законом”, — отмечается в совместном коммюнике двух министерств.
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Справка: согласно официальным данным, общее число заразившихся новым коронавирусом в Марокко к вечеру 26 июля превысило 20 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли 313 человек, выздоровели более 16,4 тыс.