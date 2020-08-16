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Пандемия: в Марокко новый антирекорд инфицирования COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. По меньшей мере 1 776 случаев заражения новым коронавирусом выявлено за сутки в Марокко, общее число инфицированных достигло 41 017. Об этом сообщило в субботу вечером министерство здравоохранения, пишет УНН.

Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 632 человека, выздоровели 28 566 пациентов. Тесты на вирус у 1 542 217 человек дали отрицательный результат.

По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне — менее 2%. За последние 24 часа в Марокко вылечились 922 человека, умер 21 пациент.

Наибольшее число инфицированных (28,10%) зарегистрировано в регионе Касабланка-Сеттат. За ним следует северный регион Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма (20,22%), на третьем месте расположился регион Марракеш-Сафи (15,98%). Четвертую позицию занимает регион Фес-Мекнес (15,31%), на пятом месте находится столичный регион Рабат-Сале-Кенитра (9,17%).

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#وقايتنا #نبقاو_على_بال
#نخرجو_بأمان pic.twitter.com/6JiWqaOaYG

— Ministère-Santé-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) August 15, 2020

6 августа правительство Марокко в пятый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия распространению коронавируса. На этой раз — до 10 сентября. Как пояснили в кабмине, “как и на предыдущих этапах, все профилактические меры и меры по наказанию, принятые в рамках режима чрезвычайного санитарного положения, останутся в силе и будут в случае необходимости скорректированы”. Режим санитарного ЧП, по словам властей, “представляет собой правовую основу для принятия всех необходимых мер для борьбы с любым негативным развитием пандемии”.

Власти Марокко приняли решение закрыть с 27 июля въезды и выезды из восьми городов страны в связи со значительным ростом числа заразившихся. Речь идет о таких городах, как Беррашид, Касабланка, Марракеш, Мекнес, Сеттат, Танжер, Тетуан и Фес. В то же время МВД и Минздрав пояснили, что указанный запрет не коснется “лиц, которым необходима неотложная медицинская помощь, и лиц, работающих в государственном и частном секторах, которым работодатель выдаст командировочные документы, а местные власти — специальное разрешение на поездки”.

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