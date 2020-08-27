Пандемія: у Київській ОДА розповіли про підготовку лікарень "першої" та "другої" хвилі

"Вже зараз очевидно, що "помаранчева" зона буде поширюватися, ми бачимо показники, і, швидше за все, нам прийдеться приймати знову жорстке та непросте рішення. У закладах охорони здоров’я "першої хвилі" перепрофільовано 825 ліжок, з них 135 - дитячих, для них є 101 апарат штучної вентиляції легень, кисень підведений до 323 ліжок. У закладах охорони здоров’я "другої хвилі" перепрофільовано 95 ліжок, тут є 35 апаратів ШВЛ, до подачі кисню підключено 62 ліжка. На сьогодні завантажено 32,6% ліжок, або 269 пацієнтів, з них у 176 підтверджено інфікування COVID-19, інші 93 пацієнти очікують результату", - зазначив він.



Нагадаємо, на Київщині за добу зафіксовано 94 нових випадки захворювання на COVID-19. Окрім того, на території області встановлено антирекорд зі смертності – за добу померло 6 осіб.