Пандемия: в Киевской ОГА рассказали о подготовке больниц "первой" и "второй" волны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киевской области в учреждениях здравоохранения "первой волны" перепрофилированы 825 коек, а в учреждениях здравоохранения "второй волны" - 95 коек. Об этом во время брифинга в четверг сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Уже сейчас очевидно, что "оранжевая" зона будет распространяться, мы видим показатели, и, скорее всего, нам придется принимать снова жесткое и непростое решение. В учреждениях здравоохранения "первой волны" перепрофилированы 825 коек, из них 135 - детских, для них есть 101 аппарат искусственной вентиляции легких, кислород подведен к 323 койкам. В учреждениях здравоохранения "второй волны" перепрофилированы 95 коек, здесь есть 35 аппаратов ИВЛ, до подачи кислорода подключены 62 кровати. На сегодня загружены 32,6% коек, или 269 пациентов, из них у 176 подтверждено инфицирование COVID-19, другие 93 пациентов ожидают результата", - отметил он.
Напомним, в Киевской области за сутки зафиксировано 94 новых случая заболевания COVID-19. Кроме того, на территории области установлен антирекорд по смертности - за сутки умерло 6 человек.