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Пандемия: в Киевской ОГА рассказали о подготовке больниц "первой" и "второй" волны

Киев • УНН

 • 10236 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киевской области в учреждениях здравоохранения "первой волны" перепрофилированы 825 коек, а в учреждениях здравоохранения "второй волны" - 95 коек. Об этом во время брифинга в четверг сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

Пандемия: в Киевской ОГА рассказали о подготовке больниц "первой" и "второй" волны

"Уже сейчас очевидно, что "оранжевая" зона будет распространяться, мы видим показатели, и, скорее всего, нам придется принимать снова жесткое и непростое решение. В учреждениях здравоохранения "первой волны" перепрофилированы 825 коек, из них 135 - детских, для них есть 101 аппарат искусственной вентиляции легких, кислород подведен к 323 койкам. В учреждениях здравоохранения "второй волны" перепрофилированы 95 коек, здесь есть 35 аппаратов ИВЛ, до подачи кислорода подключены 62 кровати. На сегодня загружены 32,6% коек, или 269 пациентов, из них у 176 подтверждено инфицирование COVID-19, другие 93 пациентов ожидают результата", - отметил он.

Напомним, в Киевской области за сутки зафиксировано 94 новых случая заболевания COVID-19. Кроме того, на территории области установлен антирекорд по смертности - за сутки умерло 6 человек.

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