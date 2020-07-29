Пандемія: найшвидший американський суперкомп'ютер задіють для обробки даних про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Американські фахівці мають намір аналізувати дані про новий коронавірус за допомогою найбільш швидкісного в США суперкомп’ютера. Про це йдеться в заяві, опублікованій у вівторок на сайті Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США, пише УНН.
Як наголошується в документі, відомство буде спільно з американським міністерством у справах ветеранів і Міненерго США брати участь в програмі з обміну та аналізу даних про інфекцію. Кінцевою метою цієї міжвідомчої ініціативи є створення вакцини від коронавірусу і препаратів, які можуть допомогти зараженим.
У заяві МОЗ США відзначається, що фахівці, зокрема, мають намір використовувати “найбільш швидкодіючий суперкомп’ютер в Сполучених Штатах Summit, який знаходиться в Національній лабораторії США”. Цей об’єкт Міністерства енергетики США знаходиться в Ок-Рідж (штат Теннессі). За допомогою Summit проводитимуть “комплексний аналіз масивів даних, що стосуються сфери охорони здоров’я”. Це, як очікується, зокрема, дозволить швидше виявити препарати, які можуть допомогти зараженим коронавірусом.
Summit створений американською корпорацією IBM. Протягом майже двох років він вважався найбільш швидкодіючим комп’ютером в світі. У червні поточного року цей статус перейшов до японського суперкомп’ютера “Фугаку” з державного Інституту природничих наук.
За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США виявлено понад 4,3 млн випадків зараження коронавірусів, померли понад 148,8 тисячі осіб.