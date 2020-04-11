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Пандемія коронавірусу: Шмигаль презентував команду для подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні

Київ • УНН

 • 16907 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль презентував команду, основною задачою якої буде — подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні, пише УНН з посиланням на Telegram очільника уряду.

Найперше завдання Ради з питань економічного розвитку — напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні.

“Вчора ми провели перше установче засідання, де обговорили стратегії та ідеї виходу країни з карантину. Повторю, що наразі в нас є лише напрацювання й бачення цього плану, які ми щодня оновлюємо, залежно від поведінки шкали захворюваності. Над планом працюють провідні науковці та економісти”, — вказав у повідомленні прем’єр.

До складу команди увійшли: Ігор Петрашко — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України; Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США; Олег Устенко — радник Президента України; Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times; Віллем Буітер — професор Колумбійського університету; Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.

“Спільними зусиллями ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України”, — додав Шмигаль.

Зазначимо, що наразі в Україні зафіксовано 2 511 випадків COVID-19, з яких — 73 летальні.

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