Пандемія: число інфікованих COVID-19 у світі наближається до 43 млн

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 42 926 013 людей, з них одужало 28 898 323. Кількість померлих зросла до 1 152 990.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 635 752), Індія (7 864 811), Бразилія (5 380 635), Росія (1 503 652), а також Франція (1 130 143), Аргентина (1 090 589) та Іспанія (1 046 132).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (225 226), Бразилії (156 903) та Індії (118 534).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 343 тис. хворих на COVID-19, за добу виявили 6 088 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 6 391 людина, з них за добу — 102. Одужали понад 141,5 тис. людей, з них за добу — 1 753.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.