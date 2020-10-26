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Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 43 млн

Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 43 млн

Киев  •  УНН

 • 15026 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 42,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 42 926 013 человек, из них выздоровели 28 898 323. Количество умерших возросло до 1 152 990.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 635 752), Индия (7 864 811), Бразилия (5 380 635), Россия (1 503 652), а также Франция (1 130 143), Аргентина (1 090 589) и Испания (1 046 132).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (225 226), Бразилии (156 903) и Индии (118 534).

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 343 тыс. больных COVID-19, за сутки обнаружили 6088 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 6391 человек, из них за сутки — 102. Выздоровели более 141,5 тыс. человек, из них за сутки — 1753.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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