Пандемічним грипом H1N1 перехворіло вже 70% українців – О.Рубан

"За даними лабораторних досліджень грипом типу H1N1 пандемічний каліфорнійський, який циркулював в Україні, вже перехворіли збудником даного захворювання70%. Але він не втратив своєї агресивності і не втратив своєї епідеміологічної потенції до незахищеного колективу", - сказав О.Рубан.

Нагадаємо, станом на 15 лютого у столиці з початку епідсезону від ускладнень грипу померли 52 людини.

Як повідомляв УНН, цього року в Україні очікується три штами грипу, зокрема, крім традиційних каліфорнійського H1N1 та грипу типу В, буде циркулювати гонконгський грип Н3N2, який пошириться по території України вперше.