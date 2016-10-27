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Пандемічним грипом H1N1 перехворіло вже 70% українців – О.Рубан

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Каліфорнійським пандемічний грипом перехворіло вже 70% українців і його поширення серед українців очікується також в цьому році. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів виконуючий обов’язки начальника Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві Олег Рубан.

Пандемічним грипом H1N1 перехворіло вже 70% українців – О.Рубан

"За даними лабораторних досліджень грипом типу H1N1 пандемічний каліфорнійський, який циркулював в Україні, вже перехворіли збудником даного захворювання70%. Але він не втратив своєї агресивності і не втратив своєї епідеміологічної потенції до незахищеного колективу", - сказав О.Рубан.

Нагадаємо, станом на 15 лютого у столиці з початку епідсезону від ускладнень грипу померли 52 людини.

Як повідомляв УНН, цього року в Україні очікується три штами грипу, зокрема, крім традиційних каліфорнійського H1N1 та грипу типу В, буде циркулювати гонконгський грип Н3N2, який пошириться по території України вперше.

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