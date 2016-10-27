Пандемическим гриппом H1N1 переболели уже 70% украинцев - О.Рубан

"По данным лабораторных исследований гриппом типа H1N1 пандемический калифорнийский, который циркулировал в Украине, уже переболели возбудителем данного заболевания 70%. Но он не потерял своей агрессивности и не потерял своей эпидемиологической потенции к незащищенному коллективу", - сказал О.Рубан.

Напомним, по состоянию на 15 февраля в столице с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 52 человека.

Как сообщал УНН, в этом году в Украине ожидается три штамма гриппа, в частности, помимо традиционных калифорнийского H1N1 и гриппа типа В, будет циркулировать гонконгский грипп Н3N2, который распространится по территории Украины впервые.