Пандемическим гриппом H1N1 переболели уже 70% украинцев - О.Рубан
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Калифорнийским пандемическим гриппом переболели уже 70% украинцев и его распространение среди украинцев ожидается также в этом году. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"По данным лабораторных исследований гриппом типа H1N1 пандемический калифорнийский, который циркулировал в Украине, уже переболели возбудителем данного заболевания 70%. Но он не потерял своей агрессивности и не потерял своей эпидемиологической потенции к незащищенному коллективу", - сказал О.Рубан.
Напомним, по состоянию на 15 февраля в столице с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 52 человека.
Как сообщал УНН, в этом году в Украине ожидается три штамма гриппа, в частности, помимо традиционных калифорнийского H1N1 и гриппа типа В, будет циркулировать гонконгский грипп Н3N2, который распространится по территории Украины впервые.