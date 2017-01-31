П.Жебрівський повідомив про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський поінформував Президента України Петра Порошенка про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“За його словами (П.Жебрівського — ред.), після задіяння Президентом усіх міжнародних елементів тиску на Росію, маємо перші ознаки припинення вогню. За даними Генштабу, тиша зберігається лише на Ясинуватському напрямку від Авдіївки, але в районі промзони російські бойовики продовжують обстріли”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.