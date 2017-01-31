П.Жебривский сообщил о первых признаках прекращения огня в районе Авдеевки

"По его словам (П.Жебривского - ред.), после задействования Президентом всех международных пунктов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется на ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны российские боевики продолжают обстрелы", - написал С.Цеголко.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.