П.Жебривский сообщил о первых признаках прекращения огня в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал Президента Украины Петра Порошенко о первых признаках прекращения огня в районе Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"По его словам (П.Жебривского - ред.), после задействования Президентом всех международных пунктов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется на ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны российские боевики продолжают обстрелы", - написал С.Цеголко.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.