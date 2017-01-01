П.Порошенко: одне з головних завдань – зближення України з ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Одним з головних завдань Президент України Петро Порошенко є зближення з ЄС і НАТО. Про це він заявив, вітаючи українців з Новим Роком, передає кореспондент УНН.
“Головним своїм завданням бачу підтримку належних політичних умов для розвитку країни і звичайно ж посилення нашої обороноздатності, зміцнення міжнародної підтримки України, зближення з ЄС і НАТО”, — сказав П.Порошенко.
При цьому він зазначив, що зробив висновки з чужих помилок в історії.