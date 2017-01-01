П.Порошенко: одна из главных задач - сближение Украины с ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Одной из главных задач Президента Украины Петра Порошенка является сближение с ЕС и НАТО. Об этом он заявил, поздравляя украинцев с Новым Годом, передает УНН.
"Главной своей задачей вижу поддержку надлежащих политических условий для развития страны и конечно же усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с ЕС и НАТО", - сказал П.Порошенко.
При этом он отметил, что сделал выводы из чужих ошибок в истории.