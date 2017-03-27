П.Порошенко: 193 нацгвардійці загинули, захищаючи Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Захищаючи Україну, загинули 193 бійці Національної гвардії. Про це Президент Петро Порошенко повідомив під час виступу з нагоди третьої річниці Нацгвардії України, передає УНН.
"193 гвардійця загинули, захищаючи країну", - сказав він.
Нагадаємо, Президент присвоїть Героя України загиблому під Широкиним нацгвардійцю.
Також нагадаємо, з початку російської агресії загинув 21 воїн Служби безпеки України, ще більше ста отримали поранення.