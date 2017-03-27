П.Порошенко: 193 нацгвардейца погибли, защищая Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Защищая Украину, погибли 193 бойца Национальной гвардии. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает УНН.
"193 гвардейца погибли, защищая страну", - сказал он.
Напомним, Президент присвоит Героя Украины погибшему под Широкино нацгвардейцу.
Также напомним, с начала российской агрессии погиб 21 воин Службы безопасности Украины, еще более ста получили ранения.