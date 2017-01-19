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П.Маккартні має намір відсудити авторські права на деякі пісні The Beatles

П.Маккартні має намір відсудити авторські права на деякі пісні The Beatles

Київ • УНН

 • 10303 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Британський музикант Пол Маккартні подав до суду на звукозаписну компанію Sony/ATV через пісень The Beatles, передає УНН з посиланням на Hollywood Reporter.

П.Маккартні, як повідомляється, сподівається повернути собі авторські права на ряд пісень The Beatles, які, за даними позову, він сам передав різним звукозаписним компаніями в період між 1962 і 1971 роком.

Згодом права на ряд композицій, включаючи Yesterday, Hey Jude і Let It Be, придбав музикант Майкл Джексон, а потім, після його смерті, вони перейшли компанії Sony/ATV.

Адвокати П.Маккартні, посилаючись на положення американського закону про авторське право, повідомили, що сподіваються повернути права на композиції до 2018 року.

Як повідомляв УНН, перший продюсер групи The Beatles помер у віці 86 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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