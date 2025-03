П.Маккартні має намір відсудити авторські права на деякі пісні The Beatles

П.Маккартні, як повідомляється, сподівається повернути собі авторські права на ряд пісень The Beatles, які, за даними позову, він сам передав різним звукозаписним компаніями в період між 1962 і 1971 роком.

Згодом права на ряд композицій, включаючи Yesterday, Hey Jude і Let It Be, придбав музикант Майкл Джексон, а потім, після його смерті, вони перейшли компанії Sony/ATV.

Адвокати П.Маккартні, посилаючись на положення американського закону про авторське право, повідомили, що сподіваються повернути права на композиції до 2018 року.

Як повідомляв УНН, перший продюсер групи The Beatles помер у віці 86 років.