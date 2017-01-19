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П.Маккартни намерен отсудить авторские права на некоторые песни The Beatles

П.Маккартни намерен отсудить авторские права на некоторые песни The Beatles

Киев • УНН

 • 10303 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Британский музыкант Пол Маккартни подал в суд на звукозаписывающую компанию Sony / ATV из-за песен The Beatles, передает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

П.Маккартни, как сообщается, надеется вернуть себе авторские права на ряд песен The Beatles, которые, по данным иска, он сам передал различным звукозаписывающим компаниям в период между 1962 и 1971 годом.

Впоследствии права на ряд композиций, включая Yesterday, Hey Jude и Let It Be, приобрел музыкант Майкл Джексон, а затем, после его смерти, они перешли компании Sony / ATV.

Адвокаты П.Маккартни, ссылаясь на положения американского закона об авторском праве, сообщили, что надеются вернуть права на композиции до 2018 года.

Как сообщал УНН, первый продюсер группы The Beatles умер в возрасте 86 лет.

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