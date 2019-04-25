Остаточно узгоджено календар "Сі Бриз-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Одесі відбулась заключна конференція з планування українсько-американського навчання "Сі Бриз-2019". Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
"В останній день конференції було підведено підсумки чотириденної роботи з остаточного узгодження плану проведення міжнародного навчання "Сі-Бриз 2019", а також маневрів, формату участі країн-учасниць, рекогносцировки місць проведення, складу та чисельності багатонаціонального штабу, в який входитимуть представники кожної країни–учасниці", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за попередніми домовленостями, в цьогорічному навчанні візьмуть участь 17 держав-членів НАТО.
Традиційно навчання будуть передбачати виконання завдань за стандартами НАТО на морі, на суші, в повітрі і під водою. Крім того, заплановані артилерійські стрільби і низка вправ, суть яких не розголошується, бо залишається актуальним режим "вільної гри", в якому раптові завдання надходитимуть від багатонаціонального штабу навчань.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли про масштаби військових навчаннь "Сі Бриз-2019".