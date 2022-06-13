Операції з форсування річки будуть серед найвизначальніших у війні найближчими місяцями - британська розвідка

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"Минулими вихідними бої навколо Сєверодонецька продовжувалися. Найближчими місяцями форсування річки, ймовірно, стане одним з найважливіших визначальних факторів у ході війни. Ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець. Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас росії доведеться або проводити амбітні флангові дії або проводити штурмові форсування річки", - вказує британська розвідка.

При цьому зазначається, що українським силам часто вдавалося зносити мости, перш ніж вони відступлять, тоді як росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілами.

Доповнення

Росіяни знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині.