Операції з форсування річки будуть серед найвизначальніших у війні найближчими місяцями - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Протягом найближчих місяців операції з форсування річки, ймовірно, будуть одними з найважливіших визначальних факторів під час війни, йдеться у щоденному звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих з приводу російського вторгнення в Україну, пише УНН.
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"Минулими вихідними бої навколо Сєверодонецька продовжувалися. Найближчими місяцями форсування річки, ймовірно, стане одним з найважливіших визначальних факторів у ході війни. Ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець. Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас росії доведеться або проводити амбітні флангові дії або проводити штурмові форсування річки", - вказує британська розвідка.
При цьому зазначається, що українським силам часто вдавалося зносити мости, перш ніж вони відступлять, тоді як росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілами.
Доповнення
Росіяни знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині.