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ООС: зафіксовано п'ять обстрілів з боку бойовиків, одного бійця поранено

Київ • УНН

 • 13865 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: зафіксовано п'ять обстрілів з боку бойовиків, одного бійця поранено

Цитата: 

"Ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

Деталі 

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та із озброєння бойової машини піхоти.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Красногорівка та Павлопіль противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Як наголосили в штабі, внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

25 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

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