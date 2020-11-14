ООС: зафіксовано один обстріл з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета", - повідомили у пресцентрі.
Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
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Крім того у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 94 знайдених вибухонебезпечних предмети.
"Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 13 листопада російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що ступили в дію 27 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.