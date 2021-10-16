ООС: з початку доби шість ворожих обстрілів українських позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Від початку поточної доби у зоні ООС зафіксовано шість ворожих порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі ООС, пише УНН.
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"Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними пресцентру ООС, 16 жовтня у напрямку Луганського найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем. У бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - відзначили в штабі ООС.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Наш військовий отримав поранення.