ООС: с начала суток шесть вражеских обстрелов украинских позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано шесть вражеских нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, пишет УНН.
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"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Детали
По данным пресс-центре ООС, 16 октября в направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов у Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Наш военный получил ранение.