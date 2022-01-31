ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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В напрямку Станиці Луганської противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Пищевки російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.