ООС: бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Від початку доби бойовики жодного разу не відкрили вогонь по українським позиціям. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 23 березня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська вогонь на лінії бойового зіткнення не відкривали", - зазначив він.
Нагадаємо, 22 березня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.