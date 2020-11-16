ООС: бойовики дотримуються "режиму тиші"

"Упродовж поточної доби, 16 листопада, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - повідомили у пресцентрі.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, українські воїни сумлінно виконують завдання за призначенням", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, в українській делегації у ТКГ розкритикували трактування даних зі звіту ОБСЄ, запевнивши, що причинами майже сотні вибухів, про які прозвітувала СММ, за оцінками української сторони СЦКК, "можуть бути роботи щодо видобутку вугілля, інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів".