Ледве не заявили про "інтенсивні бойові дії": в українській делегації в ТКГ "рознесли" трактування звіту ОБСЄ

ukru
10:24 • 30599 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 71880 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 89379 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 120858 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 116210 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119495 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121519 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106582 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113299 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92536 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 115162 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 85954 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 103121 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 55695 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 52000 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 120863 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 85954 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 116454 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 338953 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 271375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 7555 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 23637 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100592 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119474 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119205 перегляди
Актуальне
Ледве не заявили про "інтенсивні бойові дії": в українській делегації в ТКГ "рознесли" трактування звіту ОБСЄ

Ледве не заявили про "інтенсивні бойові дії": в українській делегації в ТКГ "рознесли" трактування звіту ОБСЄ

Київ • УНН

 • 27711 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В українській делегації у ТКГ розкритикували трактування даних зі звіту ОБСЄ, запевнивши, що причинами майже сотні вибухів, про які прозвітувала СММ, за оцінками української сторони СЦКК, "можуть бути роботи щодо видобутку вугілля, інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу української делегації у ТКГ.

В українській делегації у ТКГ процитували зазначене у звіті місії, оприлюдненому у четвер, 12 листопада. “У зоні ООС спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 97 порушень режиму припинення вогню за останню добу... зокрема, 89 вибухів невизначеного походження в Донецькій області та 7 таких порушень в Луганській області”, — зазначено в документі, вказали в делегації України.

В українській делегації ТКГ зазначили, що “деякі інформаційні портали поспішили заявити ледве не про „...інтенсивні бойові дії“, які, нібито, почалися в районі Дебальцева".

“Повідомляємо щодо зазначених порушень:

1. "89 вибухів невизначеного походження“, у т.ч. 82 вибухи н.п. Комуна, зах. окол. Дебальцева (8-10 км від переднього краю, що виключає дії з боку ЗСУ), зафіксовані на слух позавчора. З 10.30-11.00 ранку, 7 у тому ж районі з 11.00-11.30.

2. За оцінками української сторони СЦКК причинами можуть бути: роботи щодо видобутку вугілля; інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що вся інформація зафіксована у звіті СММ ОБСЄ як “...(ми) чули”.

“Усі факти зафіксовано у денну пору в проміжку з 10 до 12 години, що підтверджує висновки про промислове або інженерне походження вибухів. Учора задокументовано факт інженерного обладнання вдень з використанням екскаватора. Заяв від російської сторони про порушення режиму припинення вогню не поступало”, — йдеться в повідомленні.

“Звертайся за коментарями до офіційних джерел”, — додали у делегації.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, на Донбасі у четвер, 12 листопада, зафіксовано чотири ворожі обстріли, з початку поточної доби - ще один. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Добою раніше, 11 листопада, було три ворожих обстріли, один поранений військовий.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський визнав, що перемир’я на Донбасі не ідеальне.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92