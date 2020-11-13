Ледве не заявили про "інтенсивні бойові дії": в українській делегації в ТКГ "рознесли" трактування звіту ОБСЄ

Ледве не заявили про "інтенсивні бойові дії": в українській делегації в ТКГ "рознесли" трактування звіту ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В українській делегації у ТКГ розкритикували трактування даних зі звіту ОБСЄ, запевнивши, що причинами майже сотні вибухів, про які прозвітувала СММ, за оцінками української сторони СЦКК, "можуть бути роботи щодо видобутку вугілля, інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу української делегації у ТКГ.
В українській делегації у ТКГ процитували зазначене у звіті місії, оприлюдненому у четвер, 12 листопада. “У зоні ООС спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 97 порушень режиму припинення вогню за останню добу... зокрема, 89 вибухів невизначеного походження в Донецькій області та 7 таких порушень в Луганській області”, — зазначено в документі, вказали в делегації України.
В українській делегації ТКГ зазначили, що “деякі інформаційні портали поспішили заявити ледве не про „...інтенсивні бойові дії“, які, нібито, почалися в районі Дебальцева".
“Повідомляємо щодо зазначених порушень:
1. "89 вибухів невизначеного походження“, у т.ч. 82 вибухи н.п. Комуна, зах. окол. Дебальцева (8-10 км від переднього краю, що виключає дії з боку ЗСУ), зафіксовані на слух позавчора. З 10.30-11.00 ранку, 7 у тому ж районі з 11.00-11.30.
2. За оцінками української сторони СЦКК причинами можуть бути: роботи щодо видобутку вугілля; інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів”, — зазначається в повідомленні.
Наголошується, що вся інформація зафіксована у звіті СММ ОБСЄ як “...(ми) чули”.
“Усі факти зафіксовано у денну пору в проміжку з 10 до 12 години, що підтверджує висновки про промислове або інженерне походження вибухів. Учора задокументовано факт інженерного обладнання вдень з використанням екскаватора. Заяв від російської сторони про порушення режиму припинення вогню не поступало”, — йдеться в повідомленні.
“Звертайся за коментарями до офіційних джерел”, — додали у делегації.
Нагадаємо, за даними штабу ООС, на Донбасі у четвер, 12 листопада, зафіксовано чотири ворожі обстріли, з початку поточної доби - ще один. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Добою раніше, 11 листопада, було три ворожих обстріли, один поранений військовий.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський визнав, що перемир’я на Донбасі не ідеальне.