Ледве не заявили про "інтенсивні бойові дії": в українській делегації в ТКГ "рознесли" трактування звіту ОБСЄ

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В українській делегації у ТКГ розкритикували трактування даних зі звіту ОБСЄ, запевнивши, що причинами майже сотні вибухів, про які прозвітувала СММ, за оцінками української сторони СЦКК, "можуть бути роботи щодо видобутку вугілля, інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу української делегації у ТКГ.