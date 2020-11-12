Президент визнав, що перемир'я на Донбасі не ідеальне

“Сьогодні 109-й день перемир’я, наші партнери відзначають зусилля України та її успіхи на шляху до миру. Напевно, пані федеральний канцлер не підписана в Фейсбук на деяких наших політиків та експертів, які постійно знаходять тут “зраду” та “поразку”, — сказав Зеленський.

За його словами, перемир’я на Донбасі не ідеальне, але є факт — втрат серед українських військових та цивільних зменшилося в десять разів.

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“Для мене — це не просто красива статистика, це реальні збережені життя людей. Як правило на телебаченні говорять про вбитих та поранених, але ніколи не говорять , що сьогодні був хороший день для України, жодного вбитого, жодного пораненого, жодного пострілу. Хоча таких днів стає все більше, і це не мої перемоги, це перемоги України. Я вірю вони продовжаться обов’язково”, — наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський назвав перемир'я на Донбасі хистким.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський обговорив з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель подолання наслідків пандемії коронавірусу та зірваний російською стороною початок роботи КПВВ у “Щасті” та “Золотому”.