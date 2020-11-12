Президент признал, что перемирие на Донбассе не идеальное

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42370 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 64537 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100003 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117145 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94682 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100352 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103356 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Президент признал, что перемирие на Донбассе не идеальное

Президент признал, что перемирие на Донбассе не идеальное

Киев  •  УНН

 • 12395 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Перемирие на Донбассе не идеальное, но международные партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к установлению мира. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Сегодня 109-й день перемирия, наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру. Наверное, госпожа федеральный канцлер не подписана в Фейсбук на некоторых политиков и экспертов, которые постоянно находят здесь "зраду" и "поражение", - сказал Зеленский.

По его словам, перемирие на Донбассе не идеальное, но факт - потери среди украинских военных и гражданских уменьшились в десять раз.

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"Для меня - это не просто красивая статистика, это реальные сохранены жизни людей. Как правило, на телевидении говорят об убитых и раненых, но никогда не говорят, что сегодня был хороший день для Украины, ни убитого, ни раненого, ни одного выстрела. Хотя таких дней становится все больше, и это не мои победы, это победы Украины. Я верю они продолжатся обязательно", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский назвал перемирие на Донбассе неустойчивым.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель преодоление последствий пандемии коронавируса и сорванное российской стороной начало работы КПВВ в "Счастье" и "Золотом".

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