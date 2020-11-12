Президент признал, что перемирие на Донбассе не идеальное

"Сегодня 109-й день перемирия, наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру. Наверное, госпожа федеральный канцлер не подписана в Фейсбук на некоторых политиков и экспертов, которые постоянно находят здесь "зраду" и "поражение", - сказал Зеленский.

По его словам, перемирие на Донбассе не идеальное, но факт - потери среди украинских военных и гражданских уменьшились в десять раз.

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"Для меня - это не просто красивая статистика, это реальные сохранены жизни людей. Как правило, на телевидении говорят об убитых и раненых, но никогда не говорят, что сегодня был хороший день для Украины, ни убитого, ни раненого, ни одного выстрела. Хотя таких дней становится все больше, и это не мои победы, это победы Украины. Я верю они продолжатся обязательно", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский назвал перемирие на Донбассе неустойчивым.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель преодоление последствий пандемии коронавируса и сорванное российской стороной начало работы КПВВ в "Счастье" и "Золотом".