Зеленський обговорив з Меркель зірваний російською стороною початок роботи КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель подолання наслідків пандемії коронавірусу та зірваний російською стороною початок роботи КПВВ у "Щасті" та "Золотому". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Пані канцлер побажала Володимиру Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання. Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та ФРН у зв’язку з погіршенням епідемічного стану через другу хвилю пандемії коронавірусу. Президент висловив прохання про розширення доступу України до вакцини проти коронавірусу, яка наразі розробляється в межах міжнародного фонду COVAX", - йдеться у повідомленні.
Зеленський окремо відзначив, що українська сторона в повному обсязі виконала домовленості щодо відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте". Це підтвердили міжнародні партнери України, зокрема дипломати інших держав, представники ОБСЄ в ТКГ.
"Водночас запланований початок роботи згаданих пунктів сьогодні був зірваний іншою стороною, яка не відкрила КПВВ на непідконтрольній Україні території Луганщини", - додав Президент.
Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії та обговорили досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі.
"Маємо позитив – найтриваліше перемир'я за весь період війни. Ключове досягнення: кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру", – наголосив Зеленський.
Глава держави також розповів про підготовлений Україною план спільних дій, заздалегідь наданий партнерам по Нормандському формату, який сприятиме активізації роботи ТКГ.
Як повідомляв УНН раніше, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ на Донбасі, але є затримки зі сторони представників ОРДЛО.