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Зеленский обсудил с Меркель сорванное российской стороной начало работы КПВВ на Донбассе

Зеленский обсудил с Меркель сорванное российской стороной начало работы КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13611 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель преодоления последствий пандемии коронавируса и сорванное российской стороной начало работы КПВВ в "Счастье" и "Золотом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Госпожа канцлер пожелала Владимиру Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления. Собеседники обсудили ситуацию в Украине и ФРГ в связи с ухудшением эпидемического состояния из-за второй волны пандемии коронавируса. Президент выразил просьбу о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX", - говорится в сообщении.

Зеленский отдельно отметил, что украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности об открытии КПВВ "Счастье" и "Золотое". Это подтвердили международные партнеры Украины, в частности дипломаты других государств, представители ОБСЕ в ТКГ.

"Вместе с тем запланированное начало работы упомянутых пунктов сегодня было сорвано другой стороной, которая не открыла КПВВ на неподконтрольной Украине территории Луганской области", - добавил Президент.

Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии и обсудили достижение мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате.

"Есть позитив - самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий, заранее предоставленный партнерам по Нормандскому формату, который будет способствовать активизации работы ТКГ.

Как сообщал УНН ранее, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ на Донбассе, но есть задержки со стороны представителей ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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