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ООС: за добу три ворожі обстріли, є поранений

ООС: за добу три ворожі обстріли, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. За минулу добу, 11 листопада, на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, у лавах українських військовослужбовців є один поранений. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.

"Минулої доби, 11 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи", - повідомили у штабі.

Зокрема, за даними пресцентру ООС, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

"На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний", - додали у штабі.

Від початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту, як зазначається, спостерігається тиша. "У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - зауважили у штабі.

Нагадаємо, 10 листопада Омбудсмену скаржилися на блокування КПВВ на Донбасі бойовиками.

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