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ООС: за минулу добу чотири ворожі обстріли, зранку - ще один

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Донбасі у четвер, 12 листопада, зафіксовано чотири ворожі обстріли, з початку поточної доби - ще один. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.

"Упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними штабу, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.

"Вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - додали у штабі.

"Від початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили 1 раз в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” неподалік населеного пункту Кам’янка", - сказано також у повідомленні.

Зазначається, що на цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 9 листопада українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечує функціонування семи КПВВ, водночас пропуск блокувався зі сторони представників ОРДЛО.

Речник української делегації Олексій Арестович у ТКГ повідомив, що представники ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на сході України дуже невдоволені блокуванням російською стороною пунктів пропуску на лінії розмежування — так само, як і жителі ОРДЛО.

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