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ООС: за минувшие сутки четыре вражеских обстрела, утром - еще один

ООС: за минувшие сутки четыре вражеских обстрела, утром - еще один

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Донбассе в четверг, 12 ноября, зафиксировано четыре вражеских обстрела, с начала текущих суток - еще один. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.

"За прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

"Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 13 ноября, оглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Каменка", - говорится также в сообщении.

Отмечается, что на этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - отметили в штабе.

Напомним, 9 ноября украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечивает функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался с стороны представителей ОРДЛО.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что представители ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на востоке Украины очень недовольны блокированием российской стороной пунктов пропуска на линии разграничения - так же, как и жители ОРДЛО.

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