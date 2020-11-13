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Чуть не заявили об "интенсивных боевых действиях": в украинской делегации в ТКГ "разнесли" трактовку отчета ОБСЕ

Чуть не заявили об "интенсивных боевых действиях": в украинской делегации в ТКГ "разнесли" трактовку отчета ОБСЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В украинской делегации в ТКГ раскритиковали трактовку данных из отчета ОБСЕ, заверив, что причинами почти сотни взрывов, о которых отчиталась СММ, по оценкам украинской стороны СЦКК, "могут быть работы по добыче угля, инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

В украинской делегации в ТКГ процитировали указанное в отчете миссии, обнародованном в четверг, 12 ноября. "В зоне ООС специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня за последние сутки... в частности, 89 взрывов неопределенного происхождения в Донецкой области и 7 таких нарушений в Луганской области", - говорится в документе, указали в делегации Украины.

В украинской делегации ТКГ отметили, что "некоторые информационные порталы поспешили заявить чуть ли не об "... интенсивных боевых действиях", которые, якобы, начались в районе Дебальцево".

"Сообщаем относительно указанных нарушений:

1. "89 взрывов неопределенного происхождения", в т.ч. 82 взрывы н.п. Коммуна, зап. окраина Дебальцево (8-10 км от переднего края, исключает действия со стороны ВСУ), зафиксированные на слух позавчера. С 10.30-11.00 утра, 7 в том же районе с 11.00-11.30.

2. По оценкам украинской стороны СЦКК причинами могут быть: работы по добыче угля; инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что вся информация зафиксирована в отчете СММ ОБСЕ как "... (мы) слышали".

"Все факты зафиксированы в дневное время в промежутке с 10 до 12 часов, что подтверждает выводы о промышленном или инженерном происхождении взрывов. Вчера задокументирован факт инженерного оборудования днем с использованием экскаватора. Заявлений от российской стороны о нарушении режима прекращения огня не поступало", - говорится в сообщении.

"Обращайся за комментариями к официальным источникам", - добавили в делегации.

Напомним, по данным штаба ООС, на Донбассе в четверг, 12 ноября, зафиксировано четыре вражеских обстрела, с начала текущих суток - еще один. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Сутками ранее, 11 ноября, было три вражеских обстрела, один раненый военный.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский признал, что перемирие на Донбассе не идеальное.

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