Чуть не заявили об "интенсивных боевых действиях": в украинской делегации в ТКГ "разнесли" трактовку отчета ОБСЕ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В украинской делегации в ТКГ раскритиковали трактовку данных из отчета ОБСЕ, заверив, что причинами почти сотни взрывов, о которых отчиталась СММ, по оценкам украинской стороны СЦКК, "могут быть работы по добыче угля, инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.