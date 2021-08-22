ООС: бойовики 3 рази порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Про це УНН повідомили у штабі ООС.
Деталі
У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру. Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.
Доповнення
ЦВК не може провести місцеві вибори на Донбасі через порушення режиму “тиші”.