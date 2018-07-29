ООС: бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 28 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовиків 25 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Водяного застосовували 82-мм міномети. Також, ворог здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське силами диверсійно-розвідувальної групи. Об'єднані сили були змушені застосувати чергові вогневі засоби, зазнавши втрат противник відступив", - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Чотирьох бойовиків знищено, ще шістьох поранено.