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ООС: бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 25 разів порушували режим припинення вогнюу, в тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 28 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовиків 25 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Водяного застосовували 82-мм міномети. Також, ворог здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське силами диверсійно-розвідувальної групи. Об'єднані сили були змушені застосувати чергові вогневі засоби, зазнавши втрат противник відступив", - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Чотирьох бойовиків знищено, ще шістьох поранено.

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