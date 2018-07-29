ООС: боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 25 раз нарушали режим прекращения вогнюу, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 28 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевиков 25 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы. Также, враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, понеся потери противник отступил”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четырех боевиков уничтожены, еще шестеро ранены.