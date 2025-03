ООН і Єгипет працюють над припиненням вогню між Ізраїлем і Газою

“ООН в тісній співпраці з Єгиптом і всіма зацікавленими сторонами працює з тим, щоб гарантувати, що Газа відійде від краю прірви, — написав він. — Ескалація останніх 24 годин вкрай небезпечна і безрозсудна. Ракетні обстріли повинні припинитися, сторони повинні продемонструвати стриманість”. “Не можна не докладати всіх можливих зусиль до того, щоб зупинити спіраль насильства”, — додав він.

Нагадуємо, в понеділок увечері палестинські радикали з сектора Гази випустили близько 300 ракет по ізраїльських населених пунктах. У відповідь ізраїльські військові вразили більше 70 військових об’єктів на території палестинського приморського анклаву.

#UN is working closely with #Egypt and all concerned to ensure that #Gaza steps back from the brink. The escalation in the past 24hrs is EXTREMELY dangerous and reckless. Rockets must STOP, restraint must be shown by all! No effort must be spared to reverse the spiral of violence

