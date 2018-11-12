ООН и Египет работают над прекращением огня между Израилем и Газой

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106812 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113677 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151286 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145550 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136964 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128458 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171935 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ООН и Египет работают над прекращением огня между Израилем и Газой

ООН и Египет работают над прекращением огня между Израилем и Газой

Киев  •  УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. ООН работает в тесном сотрудничестве с Египтом по достижению договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Об этом сообщил в Twitter специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, передает УНН.

“ООН в тесном сотрудничестве с Египтом и всеми заинтересованными сторонами работает с тем, чтобы гарантировать, что Газа отойдет от края пропасти, — написал он. — Эскалация последних 24 часов крайне опасна и безрассудна. Ракетные обстрелы должны прекратиться, стороны должны продемонстрировать сдержанность”. “Нельзя не прилагать все возможные усилия к тому, чтобы остановить спираль насилия”, — добавил он.

Напоминаем, в понедельник вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 300 ракет по израильским населенным пунктам. В ответ израильские военные поразили более 70 военных объектов на территории палестинского приморского анклава.

#UN is working closely with #Egypt and all concerned to ensure that #Gaza steps back from the brink. The escalation in the past 24hrs is EXTREMELY dangerous and reckless. Rockets must STOP, restraint must be shown by all! No effort must be spared to reverse the spiral of violence

— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 12 листопада 2018 р.

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