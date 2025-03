ООН и Египет работают над прекращением огня между Израилем и Газой

“ООН в тесном сотрудничестве с Египтом и всеми заинтересованными сторонами работает с тем, чтобы гарантировать, что Газа отойдет от края пропасти, — написал он. — Эскалация последних 24 часов крайне опасна и безрассудна. Ракетные обстрелы должны прекратиться, стороны должны продемонстрировать сдержанность”. “Нельзя не прилагать все возможные усилия к тому, чтобы остановить спираль насилия”, — добавил он.

Напоминаем, в понедельник вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 300 ракет по израильским населенным пунктам. В ответ израильские военные поразили более 70 военных объектов на территории палестинского приморского анклава.

#UN is working closely with #Egypt and all concerned to ensure that #Gaza steps back from the brink. The escalation in the past 24hrs is EXTREMELY dangerous and reckless. Rockets must STOP, restraint must be shown by all! No effort must be spared to reverse the spiral of violence

— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 12 листопада 2018 р.