Оnline-канали довіри в соцмережах: в Офісі Генпрокурора розповіли, як планують захистити неповнолітніх жертв

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"Така модель ефективної допомоги постраждалим діє, зокрема, в Естонії, і до таких web-правоохоронців є довіра. Ми теж хочемо максимально осучаснити процеси. Діти чимало часу проводять в online і є більш прогресивними за дорослих, тому ми хочемо надати їм можливість говорити з нами у зручному для них форматі. Крім того, неповнолітній жертві або свідку на початковому етапі простіше написати чи направити голосове повідомлення про подію, ніж розказати вживу, а часто – ще й безпечніше, якщо кривдник дитини знаходиться поруч", - йдеться у повідомленні

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В пресслужбі зазначають, що завдяки такій ініціативі неповнолітні матимуть змогу написати про вчинення злочину проти них з можливістю надання аудіо- та фотофайлів, а також отримати первинну правову, психологічну та медичну допомогу, у разі нанесення їм тілесних ушкоджень.

За інформацією ГПУ, кількість правопорушень проти дітей зросла на майже 20% у 2020 році порівняно з 2019.

Понад 5,2 тис дітей постраждали від злочинів. На 37% зросла кількість дітей, які постраждали від насильницьких дій сексуального характеру, зокрема зґвалтування.

Нагадаємо, у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні роз’яснили різницю між жартом та булінгом, зокрема в інтернеті. Якщо хтось відчуває образу, а жартівник не зупиняється – жарт зайшов занадто далеко, і це може бути булінгом.