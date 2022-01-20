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Шахед-136

Омбудсмен України планує у лютому відвідати Саакашвілі

Омбудсмен України планує у лютому відвідати Саакашвілі

Київ • УНН

 • 80162 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Уповноважена з прав людини плани Людмила Денісова заявила про плани відвідати третього президента Грузії Михайла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час візиту наступного місяця. Про це вона повідомила під час зустрічі з депутатами парламенту Грузії Леваном Бежашвілі та Тамар Кордзая, передає УНН.

Деталі

За словами Денісової, під час зустрічі із парламентарями "обговорили спільні плани та взаємодію щодо додержання його прав під час перебування в Руставській в’язниці".

"Висловила своє занепокоєння станом здоров’я Міхеіла, який постійно погіршується, про що засвідчив консиліум лікарів, створений при Народному захиснику Грузії Ніно Ломджарії", - написавла омбудсмен у Telegram.

Крім того вона поінформувала грузинських парламентарів про те, що звернулася до міністра юстиції Грузії щодо вжиття ним заходів задля забезпечення кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації Саакашвілі з наданням підтверджувальних документів про актуальний стан його здоров’я.

Цитата

"Розповіла про плани відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час мого візиту наступного місяця. З відповідним проханням надати дозвіл також звернулася до міністра юстиції Грузії", - додала Денісова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура Грузії відмовилася визнати Саакашвілі потерпілим

Що було раніше

Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни. Колишній грузинський лідер голодував 50 днів на знак протесту, бо вважає себе політв’язнем.
Так, 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі.

Група лікарів з ініціативи омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії обстежила ув’язненого Саакашвілі та оглянула умови тюремної лікарні. Наприкінці зазначили, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися судоми, викликані енцефалопатією Верніке — серйозне захворювання мозку, внаслідок якого можна впасти в кому.

19 листопада Саакашвілі перевезли з тюремної лікарні у військовий шпиталь у Горі. Після цього колишній президент Грузії припинив голодування. У військовому шпиталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.

При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув’язненого до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.

Проте 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового шпиталю перевезли назад до в’язниці Руставі.

12 січня Саакашвілі відвідав український консул.

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