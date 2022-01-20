Омбудсмен України планує у лютому відвідати Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Уповноважена з прав людини плани Людмила Денісова заявила про плани відвідати третього президента Грузії Михайла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час візиту наступного місяця. Про це вона повідомила під час зустрічі з депутатами парламенту Грузії Леваном Бежашвілі та Тамар Кордзая, передає УНН.
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За словами Денісової, під час зустрічі із парламентарями "обговорили спільні плани та взаємодію щодо додержання його прав під час перебування в Руставській в’язниці".
"Висловила своє занепокоєння станом здоров’я Міхеіла, який постійно погіршується, про що засвідчив консиліум лікарів, створений при Народному захиснику Грузії Ніно Ломджарії", - написавла омбудсмен у Telegram.
Крім того вона поінформувала грузинських парламентарів про те, що звернулася до міністра юстиції Грузії щодо вжиття ним заходів задля забезпечення кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації Саакашвілі з наданням підтверджувальних документів про актуальний стан його здоров’я.
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"Розповіла про плани відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час мого візиту наступного місяця. З відповідним проханням надати дозвіл також звернулася до міністра юстиції Грузії", - додала Денісова.
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Що було раніше
Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни. Колишній грузинський лідер голодував 50 днів на знак протесту, бо вважає себе політв’язнем.
Так, 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі.
Група лікарів з ініціативи омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії обстежила ув’язненого Саакашвілі та оглянула умови тюремної лікарні. Наприкінці зазначили, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися судоми, викликані енцефалопатією Верніке — серйозне захворювання мозку, внаслідок якого можна впасти в кому.
19 листопада Саакашвілі перевезли з тюремної лікарні у військовий шпиталь у Горі. Після цього колишній президент Грузії припинив голодування. У військовому шпиталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.
При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув’язненого до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.
Проте 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового шпиталю перевезли назад до в’язниці Руставі.
12 січня Саакашвілі відвідав український консул.