Омбудсмен України планує у лютому відвідати Саакашвілі

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За словами Денісової, під час зустрічі із парламентарями "обговорили спільні плани та взаємодію щодо додержання його прав під час перебування в Руставській в’язниці".

"Висловила своє занепокоєння станом здоров’я Міхеіла, який постійно погіршується, про що засвідчив консиліум лікарів, створений при Народному захиснику Грузії Ніно Ломджарії", - написавла омбудсмен у Telegram.

Крім того вона поінформувала грузинських парламентарів про те, що звернулася до міністра юстиції Грузії щодо вжиття ним заходів задля забезпечення кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації Саакашвілі з наданням підтверджувальних документів про актуальний стан його здоров’я.

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"Розповіла про плани відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час мого візиту наступного місяця. З відповідним проханням надати дозвіл також звернулася до міністра юстиції Грузії", - додала Денісова.

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Що було раніше

Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни. Колишній грузинський лідер голодував 50 днів на знак протесту, бо вважає себе політв’язнем.

Так, 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі.

Група лікарів з ініціативи омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії обстежила ув’язненого Саакашвілі та оглянула умови тюремної лікарні. Наприкінці зазначили, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися судоми, викликані енцефалопатією Верніке — серйозне захворювання мозку, внаслідок якого можна впасти в кому.

19 листопада Саакашвілі перевезли з тюремної лікарні у військовий шпиталь у Горі. Після цього колишній президент Грузії припинив голодування. У військовому шпиталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.

При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув’язненого до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.

Проте 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового шпиталю перевезли назад до в’язниці Руставі.

12 січня Саакашвілі відвідав український консул.