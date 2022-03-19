Олександр Камишин повідомив про припинення залізничного сполучення між Україною та Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В ефірі одного з телеканалів глава Укрзалізниці Олександр Камишин повідомив про припинення залізничного сполучення між Україною та Білоруссю. Про це повідомляє УНН.
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Глава Укрзалізниці Олександр Камишин розповідає, як закликав колег у Білорусі не вести російські військові ешелони у бік України.
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"Можу сказати, що сьогодні сполучення між Україною та Білоруссю немає, і я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", - йдеться у повідомленні.
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Глава Укрзализници Александр Камышин рассказывает, как призывал коллег в Беларуси "не вести российские военные эшелоны в сторону Украины". "Могу сказать, что сегодня сообщения между Украиной и Беларусью нет, и я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают": pic.twitter.com/5XddG7QZw7— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 19, 2022