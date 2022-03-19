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Олександр Камишин повідомив про припинення залізничного сполучення між Україною та Білоруссю

Олександр Камишин повідомив про припинення залізничного сполучення між Україною та Білоруссю

Київ • УНН

 • 497296 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В ефірі одного з телеканалів глава Укрзалізниці Олександр Камишин повідомив про припинення залізничного сполучення між Україною та Білоруссю. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Глава Укрзалізниці Олександр Камишин розповідає, як закликав колег у Білорусі не вести російські військові ешелони у бік України.

Цитата

"Можу сказати, що сьогодні сполучення між Україною та Білоруссю немає, і я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

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Глава Укрзализници Александр Камышин рассказывает, как призывал коллег в Беларуси "не вести российские военные эшелоны в сторону Украины". "Могу сказать, что сегодня сообщения между Украиной и Беларусью нет, и я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают": pic.twitter.com/5XddG7QZw7

— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 19, 2022

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