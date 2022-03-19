Александр Камышин сообщил о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В эфире одного из телеканалов глава Укрзализныци Александр Камышин сообщил о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает УНН.
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Глава Укрзализныци Александр Камышин рассказывает, как призвал коллег в Беларуси не вести российские военные эшелоны в сторону Украины.
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"Могу сказать, что сегодня сообщения между Украиной и Беларусью нет, и я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают", - говорится в сообщении.
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Глава Укрзализници Александр Камышин рассказывает, как призывал коллег в Беларуси "не вести российские военные эшелоны в сторону Украины". "Могу сказать, что сегодня сообщения между Украиной и Беларусью нет, и я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают":pic.twitter.com/5XddG7QZw7— Настоящее Время (@CurrentTimeTv)March 19, 2022