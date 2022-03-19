Александр Камышин сообщил о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью

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Глава Укрзализныци Александр Камышин рассказывает, как призвал коллег в Беларуси не вести российские военные эшелоны в сторону Украины.

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"Могу сказать, что сегодня сообщения между Украиной и Беларусью нет, и я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают", - говорится в сообщении.

Напомним

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Глава Укрзализници Александр Камышин рассказывает, как призывал коллег в Беларуси "не вести российские военные эшелоны в сторону Украины". "Могу сказать, что сегодня сообщения между Украиной и Беларусью нет, и я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают":pic.twitter.com/5XddG7QZw7