Окупанти ввечері на вранці атакували Нікопольщину
Київ • УНН
Ворог атакував Нікопольський район, застосувавши безпілотники-камікадзе та артилерійський вогонь, пошкодивши два будинки та господарську будівлю, але обійшлося без жертв.
Вчора ввечері та сьогодні на ранок ворог атакував Нікопольський район. Запустили дрони-камікадзе та обстріляли з артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. З атак розпочався й ранок. Агресор цілив по району дронами-камікадзе й артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда.
Обійшлося без жертв.
Протягом дня ворог 10 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено будинки, лінії електропередач - ОВА16.05.24, 18:58 • 18598 переглядiв