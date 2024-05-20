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Окупанти ввечері на вранці атакували Нікопольщину

Окупанти ввечері на вранці атакували Нікопольщину

Київ • УНН

 • 28586 перегляди

Ворог атакував Нікопольський район, застосувавши безпілотники-камікадзе та артилерійський вогонь, пошкодивши два будинки та господарську будівлю, але обійшлося без жертв.

Вчора ввечері та сьогодні на ранок ворог атакував Нікопольський район. Запустили дрони-камікадзе та обстріляли з артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. З атак розпочався й ранок. Агресор цілив по району дронами-камікадзе й артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

написав Сергій Лисак

Пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда.

Обійшлося без жертв.

Протягом дня ворог 10 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено будинки, лінії електропередач - ОВА16.05.24, 18:58 • 18598 переглядiв

Лілія Подоляк

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