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Протягом дня ворог 10 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено будинки, лінії електропередач - ОВА

Протягом дня ворог 10 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено будинки, лінії електропередач - ОВА

Київ • УНН

 • 18597 перегляди

росіяни понад 10 разів атакували Нікопольський район із застосуванням важкої артилерії та безпілотників-камікадзе, пошкодивши будинки, господарські будівлі, об'єкти інфраструктури та лінії електропередач, залишивши тисячі людей без світла.

Протягом дня росіяни понад 10 разів атакували Нікопольщину з важкої артилерії та дронами-камідзе. В Нікополі пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об’єкт, а у тамтешніх громадах пошкоджено оселі господарську споруду, енергетичний об’єкт і 4 лінії електропередач. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Нікопольщина. Її ворог протягом дня атакував 10 разів. Застосовував важку артилерію та скеровував дрони-камікадзе. Поцілив по райцентру, де пошкодив приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об’єкт. Наслідки вечірніх обстрілів ще уточнюємо

- повідомив Лисак.

Він додав, що ворог також обстріляв Марганецьку, Мирівську, Покровську громади, де понівечили 2 оселі та господарську споруду.

Артобстрілами пошкоджено енергетичний об’єкт і 4 лінії електропередач. В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин. Фахівці вже працюють – лагодять

- додав Лисак.

Нагадаємо

У Дніпропетровській області напередодні ввечері російські війська обстріляли з артилерії село на Нікопольщині, ніч була спокійною.

Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії, мінометів та дронами: 97 вибухів16.05.24, 10:23 • 35204 перегляди

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