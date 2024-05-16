Протягом дня ворог 10 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено будинки, лінії електропередач - ОВА
Київ • УНН
росіяни понад 10 разів атакували Нікопольський район із застосуванням важкої артилерії та безпілотників-камікадзе, пошкодивши будинки, господарські будівлі, об'єкти інфраструктури та лінії електропередач, залишивши тисячі людей без світла.
Протягом дня росіяни понад 10 разів атакували Нікопольщину з важкої артилерії та дронами-камідзе. В Нікополі пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об’єкт, а у тамтешніх громадах пошкоджено оселі господарську споруду, енергетичний об’єкт і 4 лінії електропередач. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Нікопольщина. Її ворог протягом дня атакував 10 разів. Застосовував важку артилерію та скеровував дрони-камікадзе. Поцілив по райцентру, де пошкодив приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об’єкт. Наслідки вечірніх обстрілів ще уточнюємо
Він додав, що ворог також обстріляв Марганецьку, Мирівську, Покровську громади, де понівечили 2 оселі та господарську споруду.
Артобстрілами пошкоджено енергетичний об’єкт і 4 лінії електропередач. В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин. Фахівці вже працюють – лагодять
Нагадаємо
У Дніпропетровській області напередодні ввечері російські війська обстріляли з артилерії село на Нікопольщині, ніч була спокійною.
Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії, мінометів та дронами: 97 вибухів16.05.24, 10:23 • 35204 перегляди